В России легковушки поставят на военный учет

Об этом рассказали в Минобороны.

Гражданские легковые автомобили, в первую очередь внедорожники, будут поставлены на военный учет. Согласно документу, автомобили могут временно мобилизоваться для нужд армии, пока со складов резервов не поступят новые автомобили.

Военные будут предпочитать отечественные внедорожники, но если их не будет хватать, то в дело пойдут и зарубежные, даже такие люксовые, как Toyota Prado или VW Touareg.

Автовладельцам будет выплачена компенсация, пишут «Известия».

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