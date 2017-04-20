В России лекарства для лечения редких заболеваний станут доступнее

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 17 апреля подписал постановление о правилах закупки лекарств для лечения редких заболеваний по программе «Семь нозологий».

Согласно документу, опубликованному 20 апреля, внесенные изменения повысят доступность лекарственной помощи сельскому населению, проживающему в удаленных и труднодоступных районах. Это касается больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

Внесены изменения, устанавливающие возможность поставки лекарственных препаратов организациям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, без наличия лицензии на фармацевтическую деятельность.

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