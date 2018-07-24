В России льготники получат новые возможности при поступлении в вузы

Они смогут подавать документы на прием по отдельному конкурсу сразу на три факультета в пяти вузах вместо того, чтобы выбирать один, как было раньше.

Такие льготы уже действуют в ходе приемной кампании 2018 года. В Министерстве образования и науки РФ пояснили, что у льготников теперь появится такой же выбор, каким располагают обычные абитуриенты, которые сдают ЕГЭ.

Как отметила директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, появление дополнительных возможностей для льготников должно подвигнуть высшие учебные заведения к созданию большего числа мест, но не в ущерб остальным абитуриентам.

В России вступительная кампания продлится до 26 июля. После этого всем абитуриентам будет необходимо подать свои документы и сертификаты ЕГЭ, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани в 2018 году 55 вузов и филиалов начали прием на обучение.

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