В России ликвидировали профессию стенографиста

Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин из-за невостребованности этой сферы деятельности.

Согласно документу, должности «секретарь-стенографистка», «стенографистка» и «заведующая машинописным трудом» исключаются из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Стенография подразумевает использование при письме особых знаков и сокращений, что позволяет быстрее записывать устную речь. Скорость такого письма обычно превосходит скорость обычного в четыре-семь раз, сообщает РИА «Новости».

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