В России минимальный набор продуктов подорожал на 9,4%

По данным Росстата, с января по май его цена выросла до 4 тыс. 36 рублей.

Самый быстрый рост цен пришелся на апрель-май, составив 4,2%.

Инфляция за январь — май составила 1,7%. Таким образом, стоимость потребительской корзины повышается в пять раз быстрее, чем растет официальная инфляция.

По мнению экспертов, на увеличение стоимости набора продуктов повлияло существенное подорожание импортной плодоовощной продукции, по некоторым позициям уже достигшее 80%.

Среди овощей и фруктов существенно выросли цены на белокочанную капусту (в 1,4 раза), картофель, лук, морковь и свеклу (в 1,2-1,3 раза) и яблоки (на 7,5%). При этом огурцы подешевели на 26,4%, а помидоры — на 11,5%, пишет «Лента.ру».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае инфляция за год выросла на 4,9%.

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