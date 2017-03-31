В России могут появиться новые возможности службы по контракту

В России 1 апреля стартует весенний призыв.

Указ 30 марта подписал Владимир Путин. Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля на службу в армию призовут 142 тыс. россиян. В 2016 году из Краснодарского края призвали 6 тыс. человек. Новые условия для службы по контракту могут появиться в 2017 году.

«Раньше на службу по контракту без прохождения службы по призыву можно было поступить только после окончания вуза. Теперь планируется, что возможность пойти служить не по призыву, а сразу по контракту появится у ребят, успешно окончивших среднее профессиональное учебное заведение», — пояснил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Новороссийска Сергей Каштанов.

В Новороссийске такая возможность есть у 800 выпускников училищ и колледжей. Для контрактников предусмотрен полный соцпакет, они также смогут сами выбрать место прохождения службы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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