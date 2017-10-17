В России могут запретить снимать деньги с анонимных электронных кошельков

Правительство России в октябре направило соответствующий законопроект в Госдуму.

В документе введение запрета объясняется тем, что анонимные электронные средства платежа часто используют в преступных целях.

«Предусматривается, что находящиеся на них остатки денежных средств физического лица по его распоряжению могут быть переведены на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на счет этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед кредитной организацией», — говорится в проекте закона.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 12 октября заявил, что снятие средств с анонимных кошельков и карт должно быть полностью запрещено. Их держатели смогут воспользоваться средствами только для переводов и расчетов, пишет «Коммерсантъ».

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