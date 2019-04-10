В России могут в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 до 3 тыс. рублей.

Об этом стало известно 10 апреля на общественных слушаниях по безопасности дорожного движения в Госдуме. По словам замначальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олега Понарьина, увеличение штрафа с 500 рублей до 3 тыс. рублей за превышение скорости на 20-40 км/ч позволит сдержать рост числа нарушителей. Судебным приставам эта мера позволит взыскивать долги по штрафам в упрощенном режиме.

В ГИБДД также предложили лишить водителей, неоднократно превышающих скорость, возможности платить штраф со скидкой в 50%.

Кроме того, предлагается отложить на два года снижение с 20 км/час до 10 км/час нарушения скоростного режима, начиная с которого накладывается штраф, сообщает «Интерфакс».