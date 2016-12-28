В России можно будет снимать деньги без пластиковых карт

В России в отделениях крупных банков начали устанавливать банкоматы, снимать деньги в которых можно без пластиковых карт.

Уже действуют банкоматы, с которых можно снять средства с помощью мобильного телефона и QR-кода. Для этого нужно подключиться к своему личному кабинету в банкомате с помощью логина и пароля, запросить нужную сумму или проведение платежа. Таким же образом можно положить деньги на свой счет или открыть депозит.

На базе некоторых банкоматов создают мини-офисы, где персонал не нужен. Туда можно прийти в любое время дня и ночи.

Чтобы исключить риск мошеннических операций, кредитные организации решили оснастить банкоматы функциями идентификации с помощью отпечатка пальца или по сетчатке глаза.

Сдать отпечатки можно в отделении банка. Там же дать согласие на использование персональных данных, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сбербанк планирует через два-три года внедрить систему распознавания клиентов по голосу и внешности.

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