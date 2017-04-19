В России МРОТ выведут на уровень прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда в России будет выведен на уровень прожиточного минимума в ближайшие несколько лет. Об этом 19 апреля заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«В прошлом году мы два раза поднимали минимальный размер оплаты труда — до 7 тыс. 500 рублей, хотя это тоже было непросто, и мне пришлось провести на эту тему несколько совещаний, объяснять, почему это нужно сделать. С 1 июля этого года МРОТ поднимется до 7 тыс. 800 рублей», — напомнил премьер.

Он пообещал, что повышение зарплаты работникам сфер образования, здравоохранения и культуры будет продолжаться.

Медведев сообщил, что правительство контролирует ситуацию по задержкам выплат зарплат в стране практически в ежедневном режиме. Он отметил, что в 2016 году было выплачено 25 млрд рублей задолженности более чем 1 млн человек.

«Сейчас мы готовим поправки в законодательство, чтобы еще лучше обеспечить защиту прав работающих людей», — подчеркнул премьер-министр.

По словам Медведева, в России увеличилась собираемость налогов, несмотря на действие моратория на повышение налоговой нагрузки.

«В первом квартале этого года налоговые поступления выросли почти на треть по сравнению с первым кварталом прошлого года», — цитирует Медведева «Коммерсант».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина 17 мая 2016 года сообщила о планах приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Глава Минтруда Максим Топилин 21 февраля отметил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) можно установить для каждого из регионов РФ отдельно, а не общий для всей страны. Позже он сообщил, что минимальная зарплата в РФ должна вырасти до 11 тыс. рублей.

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