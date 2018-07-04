В России муниципалитеты обяжут ухаживать за «Вечным огнем» и «Огнем памяти»

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон об официальном статусе военных мемориалов.

«Вечный огонь» теперь считается составной частью мемориального сооружения, на котором обеспечивается постоянное горение от магистрального газопровода, а «Огонь памяти» — составной частью мемориального сооружения, на котором огонь зажигается по временной схеме от газобаллонного оборудования в установленном порядке.

Закон уточняет полномочия федеральных и местных властей по учету и сохранению этих мемориалов. Муниципалитеты теперь будут составлять паспорт на каждый «Вечный огонь» и ухаживать за ними, а федеральные власти будут вести их централизованный учет наряду с воинскими захоронениями, сообщает РИА «Новости».

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