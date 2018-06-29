В России на 12% подорожает вывоз мусора

До 1 июля регионы должны утвердить новые тарифы для населения.

С 1 января 2019 года Россия должна перейти на новую систему обращения с отходами. До 1 мая регионам было необходимо выбрать регионального оператора и до 1 июля утвердить новые тарифы для населения. После того как региональный оператор начинает работать, услуги по обращению с ТКО исключаются из работ по содержанию и ремонту общего имущества. И расходы в платеже будут прописаны отдельной строкой.

В результате «мусорной реформы» плата за утилизацию в среднем по регионам увеличится на 12%, при этом средний рост совокупного платежа за ЖКУ для населения составит около 1%. Об этом сообщили в ассоциации «Чистая страна», которая совместно с профильными министерствами работает над реформой отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По данным ассоциации, средняя стоимость вывоза и утилизации мусора при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, по предварительным оценкам, составит 11,84%. Совокупная стоимость услуг по платежке за жилищно-коммунальные услуги при этом не превысит 1%. То есть гражданин будет платить в среднем примерно на 30 рублей в месяц больше, чем сейчас. Ассоциация является членом межведомственной рабочей группы «Федеральный штаб по совершенствованию законодательства в области обращения с отходами производства и потребления», которая была создана по поручению правительства.

По состоянию на 25 июня в 11 субъектах и муниципалитетах уже работают 13 операторов. Выбраны, но не начали работать 170 региональных операторов в 67 субъектах РФ. В 13 регионах объявлены конкурсные процедуры по выбору 19 регоператоров. В трех субъектах — Москве, Пермском крае и Самарской области — конкурсные процедуры еще не запущены.

В 2017 году средняя стоимость услуг по обращению с ТКО в субъектах РФ составила 117,04 рубля, или 3% от совокупной платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В 2018 году граждане в среднем заплатили на 11% больше — уже 130,32 рубля или 4% от размера платежки, пишут «Известия».

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