В России на 20% сократился рынок нелегального такси

Эксперты спрогнозировали сокращение доли офлайн заказов такси до 20% в 2021-м году.

Такой прогноз дал Аналитический центр при правительстве РФ в своем исследовании рынка такси.

Количество официально занятых на рынке такси на 2017 год составляет 584 тыс. человек. Есть и временно приходящие. Они используют возможность занятости в такси как подработку. В течение 2017 года в этой сфере временно работало около 117 тыс. человек, что в сумме дает примерно 700 тыс. работников сферы такси.

При этом доля нелегальных такси сокращается, в денежном выражении — на 20% в год, по количеству вовлеченных водителей — на 13% в год. Сейчас число нелегальных таксистов составляет не более 15% от общего числа.

Но есть другая проблема. На данный момент отсутствуют электронные журналы и единообразные базы данных для проведения обязательных предсменных, пред- и послерейсовых медицинских осмотров водителей. Это затрудняет реализацию эффективного контроля, формирует потенциальную возможность для коррупционных схем и мошенничества, отмечается в исследовании.

Министерство транспорта РФ изучает возможность реализации автоматизированного дистанционного медицинского контроля и технического контроля транспортного средства с сохранением результатов в автоматизированной информационной системе, пишет «Российская газета».

Вернуться на ленту

Источник