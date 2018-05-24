В России на 40% увеличился поток иностранных туристов

С января по март в Россию приехало 6 млн зарубежных граждан.

Большинство из них — из Украины, Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщает АТОР, ссылаясь на данные Погранслужбы ФСБ России за первый квартал текущего года.

Самый высокий процент роста интереса к России зафиксирован в Китае, в Южной Корее и Израиле. Далее следуют Германия и Франция. Замыкают десятку Италия, Турция, Таиланд, Великобритания и США, сообщает телеканал «360».

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