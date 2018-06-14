В России на 40% вырос спрос на перевозки между городами ЧМ-2018

По данным Федеральной пассажирской компании в летний период назначено более 500 дополнительных рейсов поездов, из которых более 350 — на юг России.

Спрос пассажиров на железнодорожные перевозки по направлениям между 11 городами-организаторами матчей чемпионата мира по футболу вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом сказал генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество РЖД) Петр Иванов.

«Я могу сказать, что по перевозкам на летний период у нас в среднем рост продаж был по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40%. Здесь два фактора влияют: то, что у нас глубина продаж увеличилась на 90 дней, и, конечно, чемпионат мира», — сказал он.

По данным ФПК, спрос на перевозки растет и в сообщении с южными курортами Черноморского побережья, пассажиры уже оформили более 3,5 млн билетов на поезда в сообщении с основными курортами юга России. Рост в сопоставимых условиях (без учета увеличения глубины продажи) составляет около 28% относительно уровня прошлого года. С учетом увеличения глубины продажи до 90 суток количество проданных билетов увеличено в 1,8 раза. Если в прошлом году пассажиры могли покупать билеты за 60 суток, теперь они могут планировать свой отпуск за три месяца до начала поездки.

В сообщении с югом ФПК планирует перевезти 6,4 млн пассажиров, что на 6,7% превышает показатели прошлого года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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