В России на ЧМ-2018 по футболу будут использовать беспилотные автомобили

Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на открытии Международного форума науки и технологии в обществе в японском Киото.

«Хочу сообщить, что Россия придерживается дорожной карты по созданию беспилотной автомобильной платформы. Мы продемонстрируем вам результаты во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ», — сказал Дворкович.

Ранее сообщалось, что во время ЧМ-2018 будут использовать тестовые образцы беспилотных пассажирских электробусов. Они оснащены электродвигателем. Максимальная скорость электробуса составит 60 км/ч. Такие автобусы способны автоматически перемещаться по дорогам, на которых есть автомобильная разметка. Беспилотники разработали специалисты научно-исследовательского инжинирингового института «НАМИ» вместе с ПАО «КамАЗ», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2015 года Аркадий Дворкович заявлял, что к чемпионату мира по футболу 2018 года Россия намерена представить самодвижущийся автомобиль.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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