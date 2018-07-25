В России на вокзалах объявлять расписание поездов начнут по местному времени

Нововведение начнет действовать с 1 августа.

Ранее график движения поездов указывался по московскому времени. С 1 августа график прибытия и отправления поездов на всех вокзалах и остановочных пунктах будут указывать по местному времени, соответствующему часовым поясам субъектов РФ.

Информация о местном времени прибытия и отправления будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах, в поездах. Также ее будут объявлять по громкой связи, сообщает пресс-служба РЖД.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 4 мая аналогичные изменения были внесены в порядок оформления билетов на поезда, отправляющиеся с 1 августа. На железнодорожных билетах стали обозначать только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира.

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