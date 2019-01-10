Амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы вошли в перечень льготных медицинских изделий, которые предоставляют по программе госгарантий.

Распоряжение опубликовали на сайте кабмина.

«Список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно в рамках программы государственных гарантий, дополнен двумя позициями: «амбулаторный набор для введения инсулина», «резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы»», — сообщается в тексте документа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 2011 по 2016 год число российских граждан, которые болеют сахарным диабетом, увеличилось на 25%. Распространенность заболевания в 2011 году составила 2512,9 на 100 тыс. населения, в 2016-м — 3146,3 на 100 тыс.

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