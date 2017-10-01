В России начал действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должников

Закон, который ускоряет снятие ограничения на выезд из РФ должников, вступает в силу 1 октября.

Согласно положениям нового закона, снимать ограничения будет вправе судебный пристав-исполнитель при директоре ФССП в Москве, получив информацию о погашении долга из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Снятие ограничения будет происходить не позднее дня, следующего за днем отражения информации об оплате задолженности в ГИС ГМП. После этого информация о снятии ограничения будет незамедлительно направляться по защищенным каналам связи в Пограничную службу ФСБ.

Ранее была законодательно закреплена обязанность банков, через который должник расплачивается по штрафу или другим долгам, оперативно отражать сведения об оплате задолженности в ГИС ГМП.

Вступивший в силу закон также повысил до 30 тыс. рублей минимальную сумму долга, при которой к должнику может быть применено ограничение выезда (за исключением долгов по алиментам или возмещению вреда, где остался прежний порог в 10 тыс. рублей). Но если должник так и не погасит долг в течение двух месяцев с момента истечения срока для добровольного погашения, судебный пристав вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе применить ограничение выезда при наличии долга более 10 тыс. рублей.

В России под запретом на выезд находятся порядка 1,6 млн должников (каждый четвертый — должник по алиментам). В результате применения временного ограничения на выезд должника из РФ за восемь месяцев 2017 года в рамках более 1 млн исполнительных производств (1,08 млн) должниками были полностью или частично погашены задолженности на 41,1 млрд рублей. В связи с фактическим исполнением требований окончено 159,8 тыс. исполнительных производств на сумму 15,5 млрд рублей.

По статистике ФССП, применение ограничений выезда стремительно растет несколько лет подряд. Если на начало 2012 года действовало 152 тыс. постановлений, 2014 год — 270 тыс., 2015 год — 439 тыс., к началу 2016 года их число выросло до 783 тыс., на начало 2017 года — до 1,1 млн, на сегодня — 1,6 млн. С учетом того, что постановление о запрете выезда действует в течение полугода и затем выносится новое, если должник так и не расплатился, только за восемь месяцев этого года было вынесено 2,2 млн таких постановлений (как и за весь 2016 год).

За восемь месяцев этого года должники подали в суды 409 исков, оспаривая действия приставов по ограничению их выезда за рубеж, суды удовлетворили лишь 28 исков, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал Кубань 24, правительство РФ в декабре 2016 года предложило повысить минимальный порог суммы долга, при котором граждан могут не выпустить за рубеж.

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