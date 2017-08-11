В России начали тестировать железную дорогу в обход Украины

Новую транспортную линию планируют запустить к концу осени.

РЖД завершило строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово и приступило к пуско-наладочным работам и к тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали.

Работы по подготовке остальных участков линии к запуску находятся в завершающей стадии. Окончательный ввод в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дмитрий Булгаков 26 ноября 2016 года заявил, что железная дорога в обход Украины начнет функционировать более чем на один год раньше запланированного срока. Строительство железной дороги ускорили после новогодних праздников. Группировку железнодорожных войск на участке Журавка — Миллерово усилили новым путевым батальоном.

Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Предполагается, что, максимальная скорость движения пассажирских поездов будет составлять140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч, для грузовых — до 90 км/ч.

Вернуться на ленту

Источник