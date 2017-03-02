В России начались продажи «единых билетов» в Крым

02 марта в 12:08

В России 2 марта начались продажи «единых билетов» в города Крыма.

Перевозки в новом туристическом сезоне будут осуществляться в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. По «единому билету» пассажиры смогут добираться в эти города на железнодорожном, автомобильном и морском транспорте. Перевозки возобновятся с 30 апреля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Единая транспортная дирекция».

Оформить билет можно за 60 дней до планируемой даты поездки. Его можно приобрести одновременно с оформлением или представлением билета на поезд до Краснодара и Анапы не позднее чем за сутки до отправления автобуса.

Стоимость «единого билета» на автобусы и паромы осталась на уровне 2016 года. Дети до пяти лет в сопровождении взрослых могут совершать поездки по этому билету бесплатно с предоставлением отдельного места.

В курортный сезон прошлого года «единый билет» в Крым приобрели около 213 тыс. человек.

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