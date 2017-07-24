В России начало работать приложение для сохранения Черного моря

Black Sea SaveBook представляет собой игру, которая позволяет жителям Краснодарского края и туристам помогать экологам сохранять чистоту моря.

В приложении пять уровней, на каждом нужно спасти редкое животное, следуя конкретным указаниям: собрать мусор, сфотографировать определенные виды растений и животных, которые считаются индикаторами чистой природы, понаблюдать за дельфинами. Все собранные данные через приложение поступают региональным координаторам для обработки.

На основе данных от пользователей организаторы проекта создадут карту экологического состояния побережья, а самые активные игроки могут получить от ООН титул «Ангел-хранитель Черного моря».

Подведение итогов первого этапа игры должно состояться в Сочи в Международный день Черного моря в конце октября 2017 года. Предполагается, что участниками акций проекта станут более 5 тыс. человек.

Экологи также заключили соглашение с управлением по образованию и науке Сочи о передаче методики проведения подобных мероприятий педагогам и включении проекта в школьную программу с сентября 2017 года, сообщает ТАСС.

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