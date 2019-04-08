С начала года от клещевого энцефалита привиты более 800 тыс. россиян.

С апреля в России начался сезон активности клещей. Во всех районах России ведомством организована работа по профилактике болезней, которые связаны с укусами клещей. По данным Роспортребнадзора, в настоящее время количество пострадавших от укусов, не превышает среднемноголетних значений.

«На территории Краснодарского края обитает порядка 24 видов иксодовых клещей, которые являются переносчиками инфекций, таких как клещевой боррелиоз, крымская геморрагическая лихорадка, туляремия», — отметила главный специалист эксперт Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Елена Исаева.

В регионах, где отсутствует снежный покров, специалисты приступили к акарицидным обработкам. В 2019 году планируется обработать более 350 тыс. га территорий. Количество привитых граждан составляет 800 тыс. Планируется привить более 3 млн жителей России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.