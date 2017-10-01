В России начался осенний призыв в армию

В войска, воинские формирования и другие органы в соответствии с указом президента РФ будет направлено 134 тыс. молодых людей.

Как отметил первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, в осенний призыв этого года «впервые количество граждан, призываемых на военную службу, сокращено на десятки тысяч человек по сравнению с аналогичным призывом осени 2016 года».

«Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту», — заявил генерал.

В осеннюю призывную кампанию прошлого года на службу было направлено 152 тыс. человек, в весенний призыв того же года было набрано 147 тыс. Весной этого года в войска и другие органы было направлено 142 тыс. человек, что было меньше устоявшихся в последние годы показателей набора — около 150 тыс.

По данным на осень прошлого года, число контрактников в российской армии составляло 350 тыс. человек.

Из призываемых 134 тыс. более 15 тыс. получили подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования. В этот призыв продолжится комплектование научных и спортивных рот. Сейчас в Вооруженных силах действуют 12 научных рот, в них служат 648 человек, в четырех спортивных ротах проходят службу 381 человек, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае осенью отправят на службу в армию около 7 тыс. человек.

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