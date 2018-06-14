В России начинается чемпионат мира по футболу 2018 года

На столичном стадионе «Лужники» 14 июня в 18:00 будет дан старт 21-му чемпионату мира по футболу. Международный турнир пройдет на 12 аренах в 11 городах.

Участие в чемпионате примут национальные сборные из 32 стран мира. Право проведения мирового первенства 2018 года Россия получила еще в декабре 2010 года. Более семи лет руководство страны совместно с многочисленными профильными ведомствами осуществляло подготовку к турниру под контролем ФИФА. Последние объекты ЧМ, включая стадионы, гостиничные комплексы, транспортную инфраструктуру и тренировочные площадки, были сданы минувшей весной.

На матчи чемпионата мира в России уже продано более 2,5 млн билетов. В целом во время проведения ЧМ Россия готовится принять около 400 тыс. иностранных болельщиков. Меньше чем за неделю до старта турнира в продажу поступила последняя крупная партия билетов.

Сборная России сыграет в группе А, где ее соперниками стали сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. С командой Саудовской Аравии россияне встретятся 14 июня в Лужниках, с Египтом — 19 июня в Санкт-Петербурге, с Уругваем — 25 июня в Самаре.

Чемпионат мира в России завершится 15 июля. Финальный матч турнира состоится на стадионе «Лужники» в Москве, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

В Сочи начал работать пресс-центр чемпионата мира по футболу. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, заместители главы региона Николай Долуда и Анна Минькова 13 июня ознакомились с его работой.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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