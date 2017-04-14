В России начнется продажа «единых билетов» из Сочи в Абхазию

Единая транспортная дирекция 20 апреля запускает продажу «единых билетов» из Сочи в Абхазию.

Проект прямых смешанных перевозок железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом реализует ЕТД совместно с РЖД и отечественными авиакомпаниями.

Автобусы будут отправляться от железнодорожного вокзала Адлер через аэропорт Сочи до пяти городов Абхазии: Гагры, Пицунды, Гудауты, Нового Афона, Сухума и в обратном направлении. Во время майских праздников и в высокий летний сезон из Сочи планируется до восьми отправлений в сутки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЕТД.

Приобрести билеты можно одновременно с оформлением железнодорожного билета за 60 суток до планируемой даты поездки.

Отправиться в Абхазию по «единому билету» можно будет с 29 апреля.

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