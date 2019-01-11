Специальная маркировка должна появиться на продукции с добавлением растительных жиров с 11 января.

Роскачество напомнило, что 11 января истек 180-дневный срок, отведенный производителям молочной продукции, содержащей растительные жиры, когда они должны были сменить упаковки и оформление новых деклараций.

«Теперь молокосодержащая продукция с добавлением растительных жиров будет маркироваться «открыто». Это означает, что из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира», — отметили в ведомстве.

Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит растительные жиры, будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны».

В Роскачестве подчеркнули, что покупатель сможет видеть реальный состав и делать осознанный выбор в пользу определенных продуктов. Надписи можно будет найти на информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке продукта, при этом текст будет выделен контрастным шрифтом относительно фона.

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