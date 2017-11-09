В России не будут повышать тарифы на перевозки в плацкарте и общих вагонах в 2018 году

Об этом 9 ноября заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Александр Редько.

«По итогам сегодняшнего совещания в правительстве принято решение о продлении приказа ФАС России 2017 года — тариф в плацкарте повышен не будет и останется на уровне 2017 года. ФАС России не видит оснований для повышения тарифов в условиях отсутствия роста доходов населения. ФАС рассчитывает, что РЖД в ближайшее время возобновят продажи билетов в плацкартных и общих вагонах отправлением с 1 января 2018 года», — сказал Редько.

По его словам, это решение является компромиссным и принято в интересах пассажиров, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России с 3 ноября временно приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования. В РЖД пояснили, что ФАС еще не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на 2018 год.

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