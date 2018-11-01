В России нефтекомпании снизили цены на топливо

По состоянию на 1 ноября компании выполнили договоренности по снижению оптовых цен на бензины и дизтопливо.

«Это должно привести к стабилизации ситуации с розничными ценами в сегменте независимых АЗС», — сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Крупнейшие нефтяные компании подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством, которые формально юридически зафиксируют данные договоренности. Конкретные обязательства компаний отражены в протокольных поручениях правительства по результатам состоявшихся договоренностей, которые действуют уже с 1 ноября.

Результаты биржевых торгов 1 ноября демонстрируют существенное снижение ценовых показателей в оптовом сегменте по основным видам моторного топлива, сообщает РИА «Новости».

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