В России нефтекомпании снизили цены на топливо

По состоянию на 1 ноября компании выполнили договоренности по снижению оптовых цен на бензины и дизтопливо.
«Это должно привести к стабилизации ситуации с розничными ценами в сегменте независимых АЗС», — сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
Крупнейшие нефтяные компании подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством, которые формально юридически зафиксируют данные договоренности. Конкретные обязательства компаний отражены в протокольных поручениях правительства по результатам состоявшихся договоренностей, которые действуют уже с 1 ноября.
Результаты биржевых торгов 1 ноября демонстрируют существенное снижение ценовых показателей в оптовом сегменте по основным видам моторного топлива, сообщает РИА «Новости».
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