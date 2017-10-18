В России нетрезвых граждан будут задерживать на срок не более 48 часов

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Кабмин предложил установить максимальный срок административного задержания лиц, находящихся в состоянии опьянения, — 48 часов.

Госдума приняла в первом чтении поправки правительства РФ.

В ноябре 2016 года Конституционный суд РФ признал несоответствующим Основному закону положение КоАП РФ о том, что срок задержания пьяного гражданина исчисляется со времени его вытрезвления. В результате свободу нетрезвых граждан на деле ограничивают больше, чем на 48 часов. Законопроект, предложенный правительством, направлен на реализацию этого постановления, пишет «Российская газета».

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