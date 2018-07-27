В России обсудят необходимость утилизационного сбора на велосипеды

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу рассмотреть насущность этого вопроса.

Министерство промышленности и торговли России до 1 октября должно решить, есть ли необходимость в соответствующем документе. В случае положительного ответа законопроект подготовят к 1 октября 2019 года.

Предложение одобрил глава Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии Павел Шмидов.

Если закон вступит в силу, единоразовый утилизационный сбор будут взимать, чтобы обеспечить экологическую безопасность окружающей среды и охрану жизни, здоровья человека от вредного воздействия эксплуатации транспорта. Сейчас россияне платят утилизационный сбор при покупке импортных и отечественных автомобилей, сообщает телеканал «360».

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