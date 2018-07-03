В России обязательный ЕГЭ по иностранному языку введут в 2022 году

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, задания на экзамен уже разрабатывают.

«С 2022 года будет введен иностранный язык, уже сейчас разрабатываем задания. Мы учитываем результаты ОГЭ для того, чтобы были объективные результаты. В 2021 году проведем, наверное, массовую апробацию. Если иностранный язык будет обязательным, то он будет двухуровневым», — рассказал Сергей Кравцов.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что экзамен по английскому языку будет двухуровневым, согласно стандарту 2010 года, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева заявила, что обязательных ЕГЭ будет больше.

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