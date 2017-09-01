В России около 15 тыс. человек поступили в военные вузы и училища

По словам замминистра обороны РФ Николая Панкова, среди абитуриентов было много отличников и победителей олимпиад.

Панков рассказал, что в этом году более 12 тыс. курсантов и более 2,7 тыс. кадетов, нахимовцев и суворовцев впервые приступили к обучению в военных вузах и училищах.

«С 1 августа к обучению по программам высшего образования приступили более 12 тыс. курсантов, принятых в этом году, что составляет 100% от плановых показателей. В военных вузах продолжат обучение свыше 90% выпускников довузовских образовательных организаций Минобороны России», — рассказал Панков.

По его словам, при поступлении в довузовские образовательные учреждения ведомства традиционно был большой конкурс.

«На основе результатов конкурсных вступительных испытаний приказом министра обороны РФ в довузовские образовательные организации зачислены 2 тыс. 761 человек», — цитирует замминистра ТАСС.

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