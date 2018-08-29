В России около 1,8 млн школьников пойдут в первый класс в новом учебном году

Общее количество школьников составит 15,6 млн человек.

По данным Минпросвещения РФ, около 1,8 млн первоклассников пойдут в школы в новом учебном году. В 2017 году общее количество школьников составило 15,5 млн человек, в том числе 1,8 млн первоклассников, что на 13% больше, чем в 2016 году. Открылись 76 новых общеобразовательных школ. В прошлом учебном году в одну смену начали работать 87% школ, в две смены — 12,5%, в три — 0,5%.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева на совещании по готовности к новому учебному году, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщила, что доля учеников, которые вынуждены учиться во вторую смену из-за дефицита мест в школах и роста общего числа учащихся, превышает 14%.

Кроме того, в новом учебном году в третью смену будут обучаться школьники в Бурятии (девять школ, 1 тыс. 239 обучающихся), Дагестане (26 школ, 3 тыс. 389 обучающихся), Чечне (43 школы, 4 тыс. 8 детей), сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 29 августа состоялось селекторное совещание по вопросу готовности системы образования к началу нового учебного года. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что 1 сентября школы региона примут 650 тыс. детей, это на 20 тыс. больше, чем в прошлом году. Из них почти 70 тыс. — первоклассники.

С 2013 года по 2018-й в школах Краснодара стало на 40 тыс. учеников больше. Цифра увеличилась с 93 тыс. в 2013-2014 учебном году до 136 тыс. в 2018-2019 году. Из этого числа — 16,5 тыс. — первоклассники текущего года.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник