В России около 30 тыс. женщин в декрете ежегодно будут переобучать бесплатно

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин отметил, что программа будет развиваться в рамках нацпроекта «Демография» и будет поддерживаться не из региональных бюджетов, а из федерального.

Он рассказал, что частью нацпроекта является содействие занятости и создание дополнительных мест в детских садах.

«Программы поддержки занятости охватывают обучение женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Мы исходим из того, что около 30 тыс. человек ежегодно будут участвовать в этой программе. Это достаточно серьезные, масштабные показатели», — заявил министр.

Топилин сообщил, что с 2020 года на переобучение женщин из федерального бюджета планируют выделить около 1,5 млрд рублей.

По данным пресс-службы Минтруда, в национальный проект «Демография» включены федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание «яслей» — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения», сообщат РИА «Новости».

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