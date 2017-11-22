В России операторов сотовой связи обяжут блокировать номера телефонных террористов

В Госдуме подготовили поправки, согласно которым операторы связи обязаны будут блокировать номера, с которых осуществляются звонки о минировании, и раскрывать их реальных владельцев.

Поправки предлагается внести в закон «О связи». Комитет по информполитике планирует рассмотреть их 23 ноября, после чего законопроект предложат депутатам к принятию во втором чтении.

Поправка обяжет операторов связи блокировать по обращению правоохранительных органов номера, с которых, по данным силовиков, звонят «с заведомо ложными сообщениями о готовящихся терактах». Операторы будут прекращать связь «в целях предотвращения и пресечения преступлений, совершаемых с использованием средств связи и сетей связи». Еще одна поправка обяжет операторов определять подлинный номер абонента, с которого осуществляются такие звонки. Это будет касаться любых звонков — как со стационарных телефонных номеров, так и мобильного трафика, в том числе, текстовых и голосовых сообщений.

Параллельно с принятием изменений в закон «О связи» депутаты завершают разработку поправок в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за ложные сообщения о готовящихся терактах. Наказание за такие преступления может возрасти до десяти лет. По действующей статье УК, «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» карается штрафом до 200 тыс. рублей, исправительными работами или лишением свободы на срок до трех лет, а при наступлении тяжких последствий — до пяти лет, пишет РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краевой столице 21 ноября эвакуировали сотрудников мэрии Краснодара, посетителей ТЦ «Галерея», ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» и ТЦ «Галактика», учеников школы № 66 и студентов двух вузов.

В мэрии попросили горожан сохранять спокойствие и оказывать содействие сотрудникам полиции и службам безопасности. По данным источника в правоохранительных органах, сообщения о минировании зданий в Краснодаре поступили из-за границы. Ранее сообщалось, что звонки поступили по 11 адресам, позже в полиции сообщили о 16 адресах.

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