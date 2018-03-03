В России определили правила предоставления образовательных кредитов

Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Устанавливается перечень необходимых документов, которые банки должны предоставить в Министерство образования и науки России. С их помощью будет заключено соглашение. Затем банк будет включен в программу господдержки образовательного кредитования.

Составлен перечень требований, которые предъявляются к банкам как к получателям субсидии. Теперь у банка есть право увеличивать процентную ставку до семи пунктов дополнительно к 1/4 величины базового индикатора.

Ранее выдача образовательных кредитов была временно приостановлена: Сбербанк России обратился в Минобрнауки с просьбой внести изменения в нормативные документы, регулирующие выплату таких кредитов, сообщают «Известия».

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