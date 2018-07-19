В России организовали горячую линию для защиты прав сотрудников предпенсионного возраста

Об этом сообщили 19 июля в Роструде.

На совещании, проведенном главой Федеральной службы по труду и занятости Всеволодом Вуколовым с руководителями государственных инспекций труда, обсуждались вопросы защиты трудовых прав работников, в том числе пенсионного и предпенсионного возраста, а также необходимость сохранения рабочих мест граждан старшего поколения.

«Для снижения риска увольнения или нарушения трудовых прав данных категорий граждан необходимо осуществлять мониторинг предприятий, где они ведут трудовую деятельность», — заявил глава Роструда.

В государственных инспекциях труда для защиты прав специалистов предпенсионного возраста надзорное ведомство организовало консультационные пункты и горячую линию. Номера телефонов можно найти на сайтах отделений государственных инспекций труда, сообщает ТАСС.

В Краснодарском крае телефон горячей линии можно найти здесь.

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