В России осталось 1,4 млн ветеранов Великой Отечественной войны

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оргкомитета «Победа» под председательством президента РФ Владимира Путина.

Голикова сообщила, что по состоянию на 1 ноября, на территории России живут 1,4 млн ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей.

Более 322 млрд рублей выделили с 2008 года на обеспечение жильем ветеранов войны — квартиры получили более 300 тыс. ветеранов.

Как пояснила Голикова, в бюджете на 2018 год предусмотрено почти 2 млрд рублей, а в 2019-м — еще 2,6 млрд рублей.

Вице-премьер подчеркнула, что в очереди на получение жилья находится еще 161 человек из числа участников и инвалидов войны. Эти люди встали в очередь в 2018 году, и они являются приоритетными получателями.

За период 2014-2017 годов были отремонтированы помещения 199 тыс. инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. На 2018 год эта цифра составляет около 18 тыс. Такая же работа планируется и в 2019-м, и в 2020 году, сообщает ТАСС.

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