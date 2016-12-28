В России отбор в ансамбль имени Александрова начнут после Нового года

В России отбирать артистов в состав ансамбля имени Александрова планируют начать в начале 2017 года.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании общественного совета ведомства.

«Уже после Нового года мы начнем проведение конкурса по отбору в состав нашего хора и оркестра. Как это всегда было, туда отбирались и попадали лучшие, я думаю, что так и будет», — сказал он.

Министр выразил благодарность компаниям, которые предложили помощь ансамблю с тем, чтобы Минобороны могло быстро восстановить его материальные ресурсы.

«Часть решений мы уже озвучили. Какие-то решения и предложения сейчас находятся в стадии проработки, но все они направлены на то, чтобы не потерять высокое звание и признание в обществе ансамбля Александрова, его заслуг перед страной, чтобы их преумножали и развивали», — пояснил Шойгу.

По его словам, сейчас Минобороны разрабатывает различные меры поддержки семей сотрудников, погибших при крушении Ту-154, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, руководитель коллектива Валерий Халилов, журналисты и доктор Лиза.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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