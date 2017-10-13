В России открытие фестиваля молодежи отметят сразу в двух городах

ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи. Его торжественное открытие состоится в Москве 14 октября.

Студенты со всего мира вот уже 70 лет встречаются на фестивале. Они делятся профессиональным опытом и культурой. Впервые форум прошел в период «холодной войны» и стал символом движения молодежи вразрез мировой политике.

Россия принимает праздник уже в третий раз. В 1957 году в Москву приехало более 34 тыс. активистов. Это стало рекордом по количеству участников фестиваля за всю его историю. В этом году Россия ждет гостей из 180 стран и узнает, смогут ли организаторы побить собственный рекорд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи завершают подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Открытие на курорте пройдет 15 октября. Первые гости уже начали прибывать в Сочи. В Москве парад в честь открытия фестиваля пройдет 14 октября.

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