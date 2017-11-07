В России отметили День воинской славы

По Красной площади в Москве маршем прошли 5 тыс. военнослужащих.

Знаменитый парад, после которого советские войска ушли на фронт, чтобы защитить столицу от фашистов, состоялся 76 лет назад. Сегодня по брусчатке маршем прошли около 5 тыс. солдат, одетых в форму времен Великой Отечественной войны. Это знаменные группы, рота почетного караула, кремлевские кавалеристы, восемь исторических рот и воспитанники Суворовского училища.

Также 7 тыс. зрителей увидели боевую технику Второй мировой. Это легендарные танк Т-34 и «Катюша», самоходные установки.

Помимо шествия прошла реконструкция, во время которой были воссозданы главные эпизоды Великой Отечественной войны.

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