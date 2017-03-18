В России отметят День воссоединения с Крымом

18 марта в 11:24

В России 18 марта отмечают День воссоединения с Крымом. Праздничные мероприятия пойдут и на Кубани.

Эту дату установил Государственный совет Крыма, внеся 27 февраля 2015 года изменения в закон «О праздниках и памятных датах Республики Крым». Так, 18 марта объявлено в республике официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.

Решение о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ приняли после проведенного 16 марта 2014 года референдума. Инициативу поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

А 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал 18 марта днем возращения полуострова домой.

«Это не просто важный государственный праздник. Это день нашего возвращения домой, живая история Крымской весны. Каждый из нас ощущает свою личную причастность к этой истории», — говорится в поздравлении Аксенова.

Он подчеркнул, что воссоединение произошло мирным и ненасильственным путем, в полном соответствии с положениями Декларации ООН 1970 года о принципах международного права, которая провозглашает право народов на самоопределение, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этот день в Сочи на площади у Южного мола Морского порта в 12:00 состоится митинг-концерт. Праздничные мероприятия 18 марта также пройдут и в Краснодаре на Пушкинской площади. Делегация Кубани накануне приехала в Крым на годовщину присоединения к РФ.

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