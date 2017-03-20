В России паспорта ДНР и ЛНР приравняли к украинским

20 марта в 10:55

Россия ввела для жителей непризнанных ДНР и ЛНР те же миграционный правила, что и для граждан Украины.

Эту информацию подтвердили представитель миграционного управления МВД, член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) и чиновник ЛНР.

Таким образом жители республик могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего они должны на три месяца покинуть страну, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим в Донецкой и Луганской областях.

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