В России пенсии проиндексируют на 3,8%

Индексация выплат неработающим пенсионерам пройдет 1 февраля 2018 года.

Как отмечается в основных параметрах бюджета Пенсионного фонда России на 2018 год и плановые 2019-2020 годы, цена пенсионного балла вырастет до 81,57 рубля.

На плановые 2019-2020 годы индексация заложена на уровне 4%. Однако эту цифру уточнят в 2018 году.

Доходы Пенсионного фонда в 2018 году составят 8,4 трлн рублей, из которых на межбюджетные трансферы приходится 3,5 трлн рублей.

На обязательное пенсионное страхование запланированы доходы на уровне 6,8 трлн рублей, из которых 4,7 трлн принесут страховые взносы, а 2,1 трлн рублей — деньги из федерального бюджета РФ, сообщает «Прайм».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума приняла закон, исключающий возможность снижения социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

Глава Минтруда Максим Топилин 14 сентября 2016 года заявил, что выплаты работающих пенсионеров не будут индексировать в 2017-2019 годах. В апреле министр сообщил, что индексация пенсий работающим пенсионерам может составить 200 млрд рублей.

В России средний размер пенсии в 2017 году достигнет 13,6 тыс. рублей.

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