В России перед ЧМ-2018 проверят все банкоматы и платежные терминалы

26 апреля в 07:18

Российские банки готовят банкоматные сети и POS-терминалы к повышенным нагрузкам в период проведения чемпионата мира по футболу, а также проводят мониторинг систем безопасности.

В ЦБ сообщили, что пока не зафиксировали роста активности злоумышленников, но они могут развернуть бурную деятельность ближе к началу турнира, полагают эксперты. Кибермошенники активизируются перед ЧМ и постараются на нем заработать, как показала практика подготовки к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В преддверии чемпионата банки проводят дополнительную инвентаризацию POS-терминалов, в ходе которой их проверяют на наличие посторонних устройств, создают «мобильные бригады» для быстрого обслуживания устройств по заявкам клиентов, оборудуют терминалы системой сигнализации и видеонаблюдения.

Чаще всего для кражи данных банковских карт злоумышленники атакуют POS-терминалы (аппараты для оплаты услуг). Эти терминалы обычно расположены в магазинах или аптеках. Они, по сути, представляют собой обычные компьютеры и доступ к ним можно получить через Wi-Fi-сеть. В 2016-2017 годах в России были зафиксированы лишь единичные случаи установки в POS-терминалы шиммеров, которые копируют данные «чипованных карт» во время платежа. Такая атака позволяет снимать деньги только со счетов карт, эмитированных в некоторых странах дальнего зарубежья.

Еще одна угроза — это накладки-скиммеры, которые злоумышленники крепят на банкоматы, а также фишинговые сайты, которые имитируют сайт банка или магазина. В целом Россия остается страной наличных платежей, в регионах на них может приходиться до 75%, поэтому основной упор сделан на защиту банкоматов.

ЦБ рекомендует устанавливать банкоматы в хорошо освещенных местах, чтобы они попадали в зону видеонаблюдения внешних камер, и по возможности оснащать их сигнализацией. Также банкоматы рекомендуется проверять на наличие повреждений и изменений в их внешнем виде, заблокировать порты для затруднения подключения внешних устройств и избегать установки замков, которые открываются банковской картой, пишут «Известия».

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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