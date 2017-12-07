В России перед Новым годом проверят качество водки

Исследование проведут по трем направлениям — на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества.

Роскачество проверит 49 брендов водки, произведенной в России, Белоруссии, Швеции, Франции и Финляндии. Водку исследуют на содержание примесей, наличие тяжелых металлов, уксусный альдегид. Эксперты узнают, какой спирт был использован при производстве и проверят продукт на содержание метилового спирта и наличие сивушных масел.

Результаты исследования Роскачество опубликует до Нового года, сообщается на сайте ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России перед Новым годом пройдут неплановые проверки производителей и продавцов игристых вин, шампанского, коньяков и бренди.

Вернуться на ленту

Источник