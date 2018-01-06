В России перед Рождеством проверили более 8,9 тыс. храмов и церквей

Обеспечивать пожарную безопасность в рождественскую ночь будут более 61 тыс. сотрудников МЧС России и 12 тыс. единиц техники.

В преддверии Рождества сотрудники МЧС России проверили 8 тыс. 900 храмов и церквей. Особое внимание глава МЧС Владимир Пучков попросил обратить на вопросы, касающиеся организации безопасности на Рождество.

Он подчеркнул, что большое количество людей пойдет на рождественские службы, поэтому необходимо взять под «жесткий контроль» все вопросы обеспечения безопасности храмов, сообщают «Известия».

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