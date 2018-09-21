В России пересмотрят список запрещенных для женщин профессий

Для женщин снимут ограничения на работу в качестве водителей большегрузов, в хлебопекарном производстве, разных видах транспорта и других отраслях.

«Мы ведем работу по пересмотру действующего перечня из 456 «запрещенных» профессий, принимая во внимание наличие в нем отдельных профессий и видов работ, которые априори не применяются в современном производстве», — сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Речь идет о тех сферах деятельности, где применяется новейшее оборудование или прошла автоматизация технологических процессов.

В частности, снимут запрет на работу на воздушном, железнодорожном, морском и речном транспорте. Женщинам также разрешат трудиться в качестве машинистов специальной техники.

Топилин подчеркнул, что соответствующий документ подпишут в ближайшее время, сообщает телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник