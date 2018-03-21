В России пересмотрят устаревшие ГОСТы на гостиницы

При Росстандарте создали технический комитет, который займется разработкой стандартов в сфере гостеприимства.

Работу новая структура начала с создания словаря профессиональных терминов, чтобы не было путаницы, что именно собой представляют кластерный подход, классификация гостиниц и так далее. По мнению разработчиков, единый глоссарий даст возможность полноценно участвовать в развитии туризма всем, кто имеет к нему отношение. По оценкам Росстандарта, это 54 смежные отрасли.

«Из-за того, что у чиновников, отелей, ресторанов, транспортных компаний и турфирм разное представление о том, что входит в понятие гостеприимства, возникает недопонимание, которое затрудняет работу», — сказал глава нового комитета, вице-президент общественной организации «Опора России» Алексей Кожевников.

Он пояснил, что в словарь войдут все используемые термины. В том числе будет дано четкое определение понятиям, которые сейчас размыты. Например, активному туризму. Эксперты определят, где проходит грань между рядовым походом в горы и настоящим экстримом. Во вторую категорию иногда относят даже выходы на природу детских групп.

Также в комитете надеются разрешить спор по поводу методики подсчета турпотоков, особенно в части перемещений внутри страны, пишет «Российская газета».

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